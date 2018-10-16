Обмануть обманутых

Потерявшим как минимум 1 млрд руб. в финансовой пирамиде ГК «Кэшбери» на помощь готовы прийти «специалисты» из других компаний, которые обещают вернуть вложенные средства или приумножить имеющиеся. Однако на самом деле крах одной пирамиды породил множество других недобросовестных игроков, пишет «КоммерсантЪ».

Об активизации в интернете компаний, которые обещают возврат средств из финансовой пирамиды «Кэшбери», рассказали «Ъ» пострадавшие клиенты. В сентябре Центробанк сообщил о выявленных в «Кэшбери» признаках пирамиды и передал данные по ней в правоохранительные органы, после чего было объявлено, что до 1 ноября группа компаний приостанавливает работу — были заблокированы ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. Теперь контекстная реклама, которую предлагает «Яндекс.Директ» при поиске со словами «Кэшбери» и «инвестиции», обещает вернуть средства тех, кто уже инвестировал, или же предлагает новый объект для инвестиций с весьма высокими процентами, пишет «Ъ». Газета приводит слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, который объясняет, что мошенники получают дополнительные преференции из-за контекстного принципа размещения рекламы, и если человек делает поисковый запрос по какой-то известной пирамиде, на него «вываливается» реклама выстроенной на ее основе новой схемы. Пострадавшим от действий мошенников надо быть «вдвойне бдительными», подчеркивает Лях.

Группа компаний «Кэшбери» была зарегистрирована в 2016 году, а работала с 2017 года. «Кэшбери» предлагала гражданам инвестировать средства в микрозаймы с доходностью до 600% годовых.