ФСБ по подозрению в экстремизме задержала двух подростков

В Москве увезли на допрос в ФСБ 17-летних Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина. Перед этим в их квартирах прошел обыск. Следователь говорил о 280 статье УК (призывы к экстремизму), сообщает «Правозащита Открытой России».

В 6 утра в квартиры к Чумаченко и Соколухину пришли люди в штатском со следователями. У них изъяли флаги с символикой, наклейки и технику, но копии протоколов не предоставили. После этого их отвезли в управление ФСБ.