ФСБ по подозрению в экстремизме задержала двух подростков

В Москве увезли на допрос в ФСБ 17-летних Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина. Перед этим в их квартирах прошел обыск. Следователь говорил о 280 статье УК (призывы к экстремизму), сообщает «Правозащита Открытой России».
В 6 утра в квартиры к Чумаченко и Соколухину пришли люди в штатском со следователями. У них изъяли флаги с символикой, наклейки и технику, но копии протоколов не предоставили. После этого их отвезли в управление ФСБ.Чумаченко увезли на допрос без родителей, хотя в квартире с ним находилась мама. Она рассказала, что следователь упоминал движение «Комитет нация и свобода». Соколухина увезли на допрос с мамой, она сообщила, что следователь упоминал telegram-канал «Карательный отряд».
«Комитет Нация и свобода» — националистическое объединение, выступающее за отставку президента России Владимира Путина, а «Карательный отряд» является оппозиционным каналом, в котором публикуются сообщения националистического толка, отмечает «Новая газета».