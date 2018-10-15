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#Церковь

РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

15.10.2018

Решение об этом принято на заседании Синода Русской православной церкви в Минске  

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем, заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«На заседании Священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — цитирует его ТАСС.

В заявлении Синода, в частности, сказано: «Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», — указывается в документе.

Ранее Константинопольский патриархат отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему с Киевского патриарха Филарета. 

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