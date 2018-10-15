Против Навального возбуждено новое уголовное дело

Утром адвокату политика позвонил следователь МВД, сообщив, что Навальному «надлежит явиться для участия в следственном действии». Как рассказал Навальный в своем блоге , ему будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу.Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что новое уголовное дело Навального возбуждено по статье «клевета».«Новое уголовное дело Навального: «клевета», и не на кого-нибудь, а на «следователя» Карпова из дела Магнитского», — написал он в Twitter.«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского» — Павел Карпов. В его собственности обнаружились объекты элитной недвижимости, роскошные автомобили и тд, причем в количествах, которое ну никак не доступно сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой. Милиционер Карпов заявил, что деньги на жизнь-люкс он получил «в подарок от своего состоятельного друга». А все, кто считают чужие средства и находят в них коррупционное происхождение, — клеветники», — рассказал сам Навальный.По его словам дело было возбуждено еще в 2016 году после расследования ФБК о семье Генпрокурора Адвокат Навального Вадим Кобзев объяснил «Медиазоне» , что тогда прокурор отказался утверждать обвинение и дело не дошло до суда. Поскольку сроки дознания вышли, то, как объясняет Кобзев, дело вернулось обратно на стадию следствия.

Навальному по этому делу ранее предъявляли обвинения по двум эпизодам клеветы против бывшего следователя Павла Карпова: по части 2 (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) и части 5 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Карпов рассказывал в мае 2016 года, что поводом для заявления стало то, что Навальный и его сторонники «систематически» распространяют о нем клеветнические обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, напоминает «Дождь».

По его словам, речь идет о распространении в 2010 году роликов Russian Untouchables (фильм «Каста неприкасаемых»), которые были созданы основателем инвестфонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В фильме говорилось о причастности Карпова к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В начале 2015 года российский суд признал эту информацию не соответствующей действительности. В публикациях 2015 года Навальный повторял эти обвинения.