Против Навального возбуждено новое уголовное дело

Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что новое уголовное дело Навального возбуждено по статье «клевета».
«Новое уголовное дело Навального: «клевета», и не на кого-нибудь, а на «следователя» Карпова из дела Магнитского», — написал он в Twitter.
«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского» — Павел Карпов. В его собственности обнаружились объекты элитной недвижимости, роскошные автомобили и тд, причем в количествах, которое ну никак не доступно сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой. Милиционер Карпов заявил, что деньги на жизнь-люкс он получил «в подарок от своего состоятельного друга». А все, кто считают чужие средства и находят в них коррупционное происхождение, — клеветники», — рассказал сам Навальный.
По его словам дело было возбуждено еще в 2016 году после расследования ФБК о семье Генпрокурора.
Адвокат Навального Вадим Кобзев объяснил «Медиазоне», что тогда прокурор отказался утверждать обвинение и дело не дошло до суда. Поскольку сроки дознания вышли, то, как объясняет Кобзев, дело вернулось обратно на стадию следствия.
Навальному по этому делу ранее предъявляли обвинения по двум эпизодам клеветы против бывшего следователя Павла Карпова: по части 2 (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) и части 5 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).
Карпов рассказывал в мае 2016 года, что поводом для заявления стало то, что Навальный и его сторонники «систематически» распространяют о нем клеветнические обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, напоминает «Дождь».