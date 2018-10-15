Сотрудник Amnesty International был похищен и избит в Ингушетии

Олег Козловский прибыл в Магас 5 октября для мониторинга протестов, начавшихся после подписания соглашения об определении административной границы между Ингушетией и Ченей.

Вечером 6 октября неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелом.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», — рассказал Олег Козловский.

Поняв, что их информатором исследователь не станет, похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и отпустили его возле аэропорта. Перед чем его отпустить, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

«Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими. Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду», — добавила она.