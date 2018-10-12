Государство взялось за мусор

Компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минприроды. Будут консолидированы данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки отходов, а также планы по созданию новых объектов обработки и утилизации мусора. Новая госкомпания будет одновременно оператором этой схемы. Источниками доходов будут имущественные взносы, доходы от участия в коммерческих организациях и инвестпроектах. При этом новая компания будет взаимодействовать с частными региональными операторами. Помимо этого возможно привлечение финансирования за счет выпуска «зеленых» облигаций и займов, пишет РБК. Ежегодные поступления из федерального бюджета будут складываться из экологического сбора, целевых субсидий и средств нацпроекта «Экология». В Минпромторге оценили стоимость создания в России современной отрасли переработки мусора в 5 трлн руб.
Создание единой компании-интегратора анонсировал 6 августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он заявил, что учредителем выступит правительство России.
Национальный проект «Экология» был разработан по указу Кобылкина для реализации майского указа президента России Владимира Путина. Согласно проекту, к 2024 году на переработку должно направляться 60% твердых коммунальных отходов, что примерно в восемь раз выше, чем в настоящее время.