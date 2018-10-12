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#Экология

Государство взялось за мусор

12.10.2018

В России появится единая управляющая госкомпания в сфере обращения с отходами

Министерство природы подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, ответственной за формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также она должна стать главным распорядителем бюджетных средств от экологического сбора.

Компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минприроды. Будут консолидированы данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки отходов, а также планы по созданию новых объектов обработки и утилизации мусора. Новая госкомпания будет одновременно оператором этой схемы. Источниками доходов будут имущественные взносы, доходы от участия в коммерческих организациях и инвестпроектах. При этом новая компания будет взаимодействовать с частными региональными операторами. Помимо этого возможно привлечение финансирования за счет выпуска «зеленых» облигаций и займов, пишет РБК. Ежегодные поступления из федерального бюджета будут складываться из экологического сбора, целевых субсидий и средств нацпроекта «Экология». В Минпромторге оценили стоимость создания в России современной отрасли переработки мусора в 5 трлн руб.

Создание единой компании-интегратора анонсировал 6 августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он заявил, что учредителем выступит правительство России.

Национальный проект «Экология» был разработан по указу Кобылкина для реализации майского указа президента России Владимира Путина. Согласно проекту, к 2024 году на переработку должно направляться 60% твердых коммунальных отходов, что примерно в восемь раз выше, чем в настоящее время.

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