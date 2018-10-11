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#Регионы

Об отставке заявил глава Башкортостана

11.10.2018

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих
полномочий

Рустэм Хамитов уже направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой принять отставку.

«Это мое личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», — заявил Хамитов.

По его словам, работа главы региона «по плечу прежде всего новым, молодым поколениям». 

«Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам, которые, как известно, пройдут в сентябре 2019 года. Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие», — объяснил Хамитов сложение полномочий раньше срока.

Ранее сегодня об отставке заявили главы Забайкалья и Курской области.

2 октября об уходе с постов объявили главы Курганской и Липецкой областей. 26 сентября Владимир Путин сменил глав Астраханской областиКабардино-Балкарии и Приморья

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