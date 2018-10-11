Об отставке заявил глава Башкортостана

Рустэм Хамитов уже направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой принять отставку.«Это мое личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», — заявил Хамитов.
По его словам, работа главы региона «по плечу прежде всего новым, молодым поколениям».
«Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам, которые, как известно, пройдут в сентябре 2019 года. Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие», — объяснил Хамитов сложение полномочий раньше срока.
2 октября об уходе с постов объявили главы Курганской и Липецкой областей. 26 сентября Владимир Путин сменил глав Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья.