Губернатор Курской области ушел в отставку

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!», — опубликовала пресс-служба администрации Курской области краткое обращение Михайлова, который возглавлял регион с 2000 года.Перед уходом Михайлов подписал документ о дополнительных гарантиях в связи с прекращением полномочий. Согласно документу, в течение трех лет экс-губернатор сможет иметь бесплатный проезд вместе с супругой до Москвы и обратно поездом или самолетом два раза в год, беспрепятственный вход в здание Дома Советов, внеочередной личный прием губернатором Курской области, а также осуществление расходов, связанных с погребением. Пост охраны у дома губернатора, подавшего в отставку, будет дежурить еще год с момента снятия полномочий.Ранее авторы «Индекса избираемости глав субъектов» из Центра электоральных практик и Политической экспертной группы, выставили Михайлову «двойку» по пятибалльной системе.

Также сегодня об отставке сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, ее политологи вносили в список «практически не избираемых» губернаторов. Свое решение она объяснила «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни».