Аварийная посадка «Союза МС-10»

Ракета стартовала утром в четверг, 11 октября с «Гагаринского старта» Байконура. Инцидент случился на 119 секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. После аварии прямую трансляцию запуска прекратили. Посадка экипажа прошла успешно, никто не пострадал.
По данным источника «Интерфакса», причиной аварии могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетоносителя.
«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — заявил источник агентства.
Вторая ступень корабля потеряла ориентацию, после чего сработало аварийное выключение двигателей ступени. От ступени отделился корабль, после чего сработал аварийный парашют.
По данным ТАСС «Роскосмос» проверит все оставшиеся на хранении ракеты «Союз-ФГ», их полеты приостановлены до выяснения причин аварии.
В составе экипажа «Союз МС-10» находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Во время эспедиции космонавты должны были, в частности, совершить эксперимент по выращиванию тканей на орбите с помощью 3D-биопринтера. На обратном пути космический корабль должен был взять на Землю астронавта из ОАЭ. Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» — производителя ракеты «Союз».
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вылетел в Казахстан к месту аварийного приземления корабля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат всю информацию о случившейся аварии с «Союзом МС-10». Когда это произойдет пока неизвестно. Пока никаких встреч и совещаний в связи с аварией «Союза» у Путина не запланировано.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пилотируемые пуски ракетоносителей прекращаются на время до окончания расследования причин аварии. Он также выразил надежду, что американская сторона с пониманием отнесется к ситуации и пообещал, что скрывать от США итоги расследования не будут, передает ТАСС.
Пользователи социальных сетей, во время обсуждения аварии, часто обращают внимание на то, что экипаж и корабль освящали перед запуском.
Блогер Рустем Адагамов напомнил, что это уже 57 сорванная экспедиция «Роскосмоса».
NASA пока не выступала с официальным комментарием.
30 августа на МКС произошла утечка воздуха. Причиной послужила микротрещина в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Утечка была вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Отечественным космонавтам удалось оперативно заделать дыру.