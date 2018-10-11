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#Выборы/регионы

Будут судить

11.10.2018

Лидера на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова решено снять через суд
Избирательная комиссия Хакасии рассмотрела представление прокуратуры республики об отмене регистрации кандидата на пост губернатора от КПРФ Валентина Коновалова. Теперь Избирком обратится с заявлением в Верховный суд республики.

Прокуратура в своем представлении указала на неверное название избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова, в документах партийной конференции оно названо как «Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ»,  тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации». Постановление о выдвижении также было заверено печатью с названием, указанным как в ЕГРЮЛ. Также документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения, сообщает «Тайга.инфо».

Источники «Ведомостей» снятие Коновалова, победившего в первом туре с 44,8% голосов,  назвали приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что ранее никаких претензий к документам у избиркома не было: «[Председатель Центризбиркома Элла] Памфилова говорила, что мы должны вернуть веру в избирательную систему. Поэтому любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов».

9 сентября Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить в первом туре голосоваия, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате его перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Голосование за главу Хакасии должно состояться 11 ноября, конкуренцию Коновалову должен составить кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место.

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