Будут судить

Прокуратура в своем представлении указала на неверное название избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова, в документах партийной конференции оно названо как «Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ», тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации». Постановление о выдвижении также было заверено печатью с названием, указанным как в ЕГРЮЛ. Также документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения, сообщает «Тайга.инфо».
Источники «Ведомостей» снятие Коновалова, победившего в первом туре с 44,8% голосов, назвали приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии.
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что ранее никаких претензий к документам у избиркома не было: «[Председатель Центризбиркома Элла] Памфилова говорила, что мы должны вернуть веру в избирательную систему. Поэтому любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов».
9 сентября Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить в первом туре голосоваия, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате его перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Голосование за главу Хакасии должно состояться 11 ноября, конкуренцию Коновалову должен составить кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место.