Глава Забайкалья уходит

Жданова в начале своего обращения заявила, что решение об отставке «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня».

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — сказала Наталья Жданова.