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#Регионы

Глава Забайкалья уходит

11.10.2018

11 октября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила о своей отставке

Жданова в начале своего обращения заявила, что решение об отставке «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня».

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — сказала Наталья Жданова.

Жданова занимала пост губернатора края с 2016 года, до этого она была спикером регионального парламента.

В категорию «практически не избираемых» губернаторов Жданову 9 октября занесли авторы «Индекса избираемости глав субъектов» из Центра электоральных практик и Политической экспертной группы. Ранее о скорой отставке Жуковой говорили источники РБК, причиной они называли сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкалье и низкий уровень поддержки губернатора среди населения.

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