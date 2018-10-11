Глава Забайкалья уходит

Жданова в начале своего обращения заявила, что решение об отставке «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня».
«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — сказала Наталья Жданова.Жданова занимала пост губернатора края с 2016 года, до этого она была спикером регионального парламента.
В категорию «практически не избираемых» губернаторов Жданову 9 октября занесли авторы «Индекса избираемости глав субъектов» из Центра электоральных практик и Политической экспертной группы. Ранее о скорой отставке Жуковой говорили источники РБК, причиной они называли сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкалье и низкий уровень поддержки губернатора среди населения.