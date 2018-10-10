Украинцы стали лучше думать о России

Согласно этим данным, отношение украинцев к России существенно улучшилось, а отношение россиян к соседней стране практически не изменилось, передает РБК.
48% украинских респондентов на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» ответили, что относятся положительно. Это значительно больше, чем годом ранее — 37%. 38% из тех, кто относится положительно в последнем опросе, сказали, что относятся к России «в основном хорошо», 10% — «очень хорошо». В сентябре 2017 года 30% опрошенных охарактеризовали свое отношение к России как «в основном хорошее», 7% — как «очень хорошее». Руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что повышение уровня симпатии украинцев к России напрямую связано со снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины.
Также, согласно опросу, в сентябре 33% российских респондентов сообщили, что положительно относятся к соседям. Это на 1% выше аналогичного показателя в прошлом году. 30% сказали, что относятся к Украине «в основном хорошо», еще 3% относятся «очень хорошо». Подавляющее большинство россиян — 55% — говорят о негативном отношении к Украине, что выше прошлогоднего показателя на 2%. Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон отметил, что в России наблюдается больше негатива по отношению к другим странам бывшего СССР. По его мнению, это может быть связано с тем, что россияне воспринимают эти страны как «совершившие предательство».
Опросы проводились в России и на Украине с 20 по 26 сентября 2018 года. В России были опрошены 1600 человек в возрасте старше 18 лет, на Украине — 2026 человек.