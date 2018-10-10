Не собрались

На внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии, где должны были рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, которым ранее было одобрено соглашение об установлении административной границы с Чечней, пришли 12 депутатов при необходимой явке в 17.

Об этом сообщают агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Ингушетия_2018 В telegram-канале « » , который освещает акцию протеста в Магасе, сообщили, что на заседание пришли 18 депутатов. Из них 5 встали и покинули зал, осталось 13 депутатов, но для кворума не хватило.

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками 26 сентября. 4 октября парламент Ингушетии его утвердил документ, а в Магасе началась акция протеста с требованием провести референдум по вопросу о границе. За это высказался и Конституционный суд Ингушетии. 14 депутатов заявили о фальсификации при подведении итогов голосования.

Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.