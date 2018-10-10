Уголовные статьи об отмывании средств могут ужесточить

В России могут ужесточить положения антиотмывочных статей Уголовного кодекса, ввести штрафы за отмывание и начать попытки конфисковывать выведенные за рубеж отмытые активы.

Вопрос об изменениях формулировок статей 174 и 174.1 УК РФ обсудят сегодня на совещании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, Минюст и Генпрокуратура, пишет «КоммерсантЪ». Правка двух статей при этом лишь часть обсуждаемой властями идеи реанимировать борьбу с отмыванием.

По данным издания, пересмотр положений ст. 174 и 174.1 УК связан с тем, что по крайней мере первая из них, карающая легализацию денег, полученных другими, почти не работает, а вторая, наказывающая за легализацию активов, полученных в результате собственных преступных действий в основном применяется при расследовании наркотрафика. Силовики хотят, чтобы по 174 статье несли ответственность участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры. Кроме того, в КоАП силовики предлагают включить штрафы для участвующих в отмывании юрлиц. По версии источников «Ъ», одно из предложений — запретить Генпрокуратуре утверждать обвинения по экономическим статьям для передачи в суд без заключения о наличии или отсутствия в действиях обвиняемых признаков отмывания. Это может резко увеличить число потенциальных привлеченных по таким статьям представителей банков, консалтинговых и юридических компаний — в случае если происходящее перерастет в новую силовую кампанию по борьбе с отмыванием.