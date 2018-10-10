Влияние армии на внешнюю политику Кремля растет

«Легко смеяться над неудачами ГРУ и их способностями, но мы не должны недооценивать их», — приводит Reuters слова британского министра безопасности Бена Уоллеса.

Эксперты говорят, что российская военная разведка активизировала свою деятельность.

«Россия действует по правилам военного времени, что означает, что ГРУ снято с поводка», — считает Марк Галеотти, сотрудник Института Европейского университета во Флоренции.

Активизации армии способствует усиление конфронтация между Востоком и Западом, говорит он, отмечая, время от времени ГРУ само выбирает, как наилучшим образом выполнять приказы.

Источник агентства, близкий к Министерству обороны, сказал, что военная разведка продолжит свою работу, так как Россия «находится под атакой».

«Россия считает, что нет смысла ослаблять деятельность ГРУ, потому что это будет односторонняя уступка, которая ничего не принесет и, вероятно, будет признаком слабости», — говорит руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая.

Запад обвиняют Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, кибератаках на ОЗХО, антидопинговое агентство и другие организации, а также во вмешательстве в выборы в разных странах. Если до 2014 года Москва в основном ограничивалась территорией бывшего СССР, то теперь Россия стала более активной на Ближнем Востоке и в Африке, в то время как США и европейские страны обвинили Москву в вмешательстве в их дела, отмечает Reuters.

Есть и другие признаки усиления влияния армии, помимо всплеска активности ГРУ. Так после инцидента со сбитым сирийскими ПВО российским самолетом именно Минобороны выступило с заявлением о виновности Израиля, вперед Кремля. Министра обороны Сергея Шойгу президент Владимир Путин берет с собой в походы, и хотя глава военного ведомства не участвует в партийной политике, опросы общественного мнения часто ставят его в число самых популярных кандидатов в президенты.