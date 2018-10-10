Зорькин: Россия не выработала стратегию развития, отвечающую ожиданиям общества

Свою статью в «Российской газете» Зорькин начинает с того, что его тревожат появляющиеся призывы к кардинальным конституционным реформам, так как социально-экономическая ситуация в стране далека от благополучной, а Россия стоит перед лицом нарастающих внешних вызовов.

Недостатки Конституции

К числу недостатков главного закона страны Зорькин относит «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры». По его словам, конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти, в то время как они по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в РФ. Недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

Исправить их можно путем «точечных изменений», уверен председатель КС.

«Представления же о том, что путем радикальной конституционной реформы можно развернуть ход событий в каком-то более правильном направлении, — не просто поверхностны и недальновидны, но и опасны, поскольку чреваты резкой социально-политической дестабилизацией», — пишет он.

По его словам Конституция содержит потенциал правовых преобразований, рассчитанный на обозримое будущее страны. Она позволяет уточнять условия общественного компромисса в меняющихся социальных реалиях, обеспечивая социально-политическую стабильность, необходимую для дальнейшего развития.

Главным источником напряженностей в российском обществе Зорькин называет нерешенность следующих социально-экономических проблем:

- несправедливое распределение бремени экономических реформ, чрезмерное социальное расслоение;

- углубление бесправного положения работающих;

- коррупция.

«Последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны и, как показывают данные социологии, остро воспринимаются как несправедливые», — отмечает судья.

По его мнению, Россия далека от реализации положений ст. 7 Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»

Поэтому Конституционный суд РФ стремится к созданию механизмов, которые могут обеспечивать наиболее слабым членам общества равенство стартовых возможностей в реализации ими своих основных прав и свобод, уверяет Зорькин. Данная трактовка социальных прав при этом не означает снижения значимости личных и политических прав, защиты ценностей частной собственности и экономической свободы.

«Нам нужна сейчас такая корректировка либерально-индивидуалистического подхода к правопониманию <…>, которая привнесла бы в само понятие права идеи солидаризма. То есть нужна правовая теория, синтезирующая в рамках понятия права идеи индивидуальной свободы и социальной солидарности. Такой подход к правопониманию в наибольшей степени соответствует ментальности российского народа, его правовому и нравственному сознанию», — считает Зорькин.

Политика

Председатель Конституционного суда выступает против монополизации власти «одной партией, группой, организацией и стоящими за ними силами». Необходимо, чтобы у оппозиции была реальная возможность прихода к власти в рамках Конституции, пишет Зорькин. По его мнению, «реальная демократия наиболее эффективным образом обеспечивается двухпартийной системой». Конкуренция предотвращает политическую систему от застоя и загнивания, отмечает он.

«При этом нельзя не учитывать тот факт, что нынешняя модель либеральной представительной демократии, характерная для большинства развитых стран, <…> явно не справляется с современными вызовами», — пишет Зорькин, отмечая, что России необходим поиск новой, более эффективной модели народовластия.

При чем здесь ЕСПЧ?

Валерий Зорькин отдельно останавливается на проблеме конституционной идентичности и влиянию Европейского суда по правам человека на российское правосудие.

«ЕСПЧ, с момента вступления в силу Дополнительного протокола № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, получил все формальные возможности для того, чтобы целенаправленно изменять конвенционную систему и чрезмерно свободно воплощать в жизнь свою активистскую позицию», — говорит Зорькин, вспоминая постановление ЕСПЧ, которое говорит, что норма российской Конституции, запрещающая участие в выборах лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Так называемое эволютивное толкование Конвенции Европейским Судом, по сути дела, направлено на создание нового унифицированного европейского правопорядка. А национальная конституционная юстиция не может выйти за пределы толкования, установленные как самой Конституцией, так и сложившимися внутри общества конвенциями, лежащими в основе конституционной идентичности народа», — считает Зорькин.

По его мнению, общественное согласие в вопросе о правах человека в различных государствах имеет социокультурную специфику и это общественное согласие устанавливается большинством общества и устанавливается для большинства. Права меньшинств могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно: «нельзя навязывать всему обществу законодательную нормативность, отрицающую или ставящую под сомнение базовые ценности общего блага, разделяемые большинством населения страны».

Попытки навязать тому или иному обществу не свойственные ему представления о достоинстве человека и правах тех или иных меньшинств могут быть эффективны лишь в весьма ограниченных пределах.

Вывод

Россия еще не выработала такую стратегию развития, которая отвечала бы ожиданиям российского общества и его представлениям о справедливости, а также тому новому месту в мире, на которое претендует наша страна, заключает Зорькин, говоря, что в России необходимо соединить присущий народу коллективизм с созданием конкурентной экономической и политической среды.