«Александром Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин — сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ. Мишкин получил из рук Владимира Путина Звезду Героя России в 2014 году вместе с дорогой недвижимостью в Москве.
Мишкин, по данным Bellingcat, в 2003 году закончил военную академию. Расследователи считают, что его завербовало ГРУ. К участию в секретных операциях его начали привлекать в 2011-2013 годах.
Кроме участников расследования Bellingcat и The Insider туда съездили журналисты Русской службы «Би-би-си». Односельчане узнали Мишкина на фото. По словам одного из них, он был сельским диджеем.
Узнали Мишкина и жители коммунальной квартиры в Петербурге, рядом с Военно-Медицинской академией, где он имел долю до 2006 года.
Bellingcat и The Insider сообщили, что в период 2011-2018 годы Мишкин много путешествовал. В частности, он несколько раз посетил Украину и Приднестровье. До начала сентября 2014 года его домашним адресом значился дом 76Б по Хорошевскому шоссе в Москве. Это адрес штаб-квартиры ГРУ. Позже Мишкин сменил место жительства.
Звание Александра Мишкина неизвестно, но расследователи полагают, что, с учетом его биографии, ко времени покушения на Сергея Скрипаля Мишкин был либо подполковником, либо полковником.Bellingcat и The Insider ранее сообщили, что настоящее имя «Руслана Боширова», который, по данным британских властей, участвовал в покушении на Скрипаля, Анатолий Чепига. Чепига получил звание Героя России за спецоперацию по вывозу экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ.
CIT удалось установить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил Mercedes у Анатолия Чепиги.
Выводы расследования Bellingcat представили в парламенте Великобритании.
Кремль не комментирует информацию о личностях обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей россиян, поступающую «по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в городе Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что их отравили сильнодействующим ядом. Лондон обвинил в этом Москву. Скрипали выжили и находятся в безопасном месте. Вначале сентября Великобритания объявила подозреваемыми людей, которые въехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Владимир Путин заявил, что знает, кто эти люди и «никакого криминала там нет». Мужчины дали интервью RT, в котором заявили, что приехали в Солсбери в туристических целях и никак не связаны с покушением.