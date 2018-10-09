«Александром Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин — сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ. Мишкин получил из рук Владимира Путина Звезду Героя России в 2014 году вместе с дорогой недвижимостью в Москве.

Мишкин, по данным Bellingcat, в 2003 году закончил военную академию. Расследователи считают, что его завербовало ГРУ. К участию в секретных операциях его начали привлекать в 2011-2013 годах.

Родился Александр Мишкин 13 июля 1979 года в поселке сельского типа Лойга. Ближайший к этому селению город — Котлас. Расследователи съездили в Лойгу и опросили местных жителей, которые опознали в Петрове Мишкина. Одна из местных жительниц рассказала, что у нее есть фотография, на которой Путин жмет руку Мишкину и вручает ему звезду Героя России. Представитель The Insider рассказал, что снимок был у бабушки врача из ГРУ, которая исчезла за три дня до того, как туда приехали расследователи.

Кроме участников расследования Bellingcat и The Insider туда съездили журналисты Русской службы «Би-би-си». Односельчане узнали Мишкина на фото. По словам одного из них, он был сельским диджеем.

Узнали Мишкина и жители коммунальной квартиры в Петербурге, рядом с Военно-Медицинской академией, где он имел долю до 2006 года.

Bellingcat и The Insider сообщили, что в период 2011-2018 годы Мишкин много путешествовал. В частности, он несколько раз посетил Украину и Приднестровье. До начала сентября 2014 года его домашним адресом значился дом 76Б по Хорошевскому шоссе в Москве. Это адрес штаб-квартиры ГРУ. Позже Мишкин сменил место жительства.

Звание Александра Мишкина неизвестно, но расследователи полагают, что, с учетом его биографии, ко времени покушения на Сергея Скрипаля Мишкин был либо подполковником, либо полковником.