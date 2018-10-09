Политологи оценили избираемость губернаторов

Три главы российских регионов «практически не избираемы» на новый срок — это Александр Бердников (Республика Алтай), Наталья Жданова (Забайкальский край) и Юрий Берг (Оренбургская обл.). Как пишут «Ведомости», этим губернаторам авторы «Индекса избираемости глав субъектов» из Центра электоральных практик и Политической экспертной группы, выставили низший балл — 1 из 5.

Отличники

По пять баллов получили Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Алексей Дюмин (Тульская обл.) и Сергей Носов (Магаданская обл.), но в их регионах выборов в ближайшее время не планируется, отмечает газета.

Хорошисты

По четыре балла получили два недавно назначенных врио: Казбек Коков (Кабардино-Балкария) и Олег Кожемяко (Приморский край).

Троечники

На тройку эксперты оценили избираемость новых назначенцев — Александра Беглова (Санкт-Петербург), Сергея Морозова (Астраханская обл.), Вадима Шумкова (Курганская обл.) и Игоря Артамонова (Липецкая обл.). Такую же оценку получили Сергей Аксенов (Крым), Олег Кувшинников (Вологодская обл.), Рустэм Хамитов (Башкирия) и Андрей Бочаров (Волгоградская обл.).

Двоечники

По два балла получили Алексей Орлов (Калмыкия), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Борис Дубровский (Челябинская обл.), Марина Ковтун (Мурманская обл.) и Александр Михайлов (Курская обл.).

Индекс составляется путем анкетирования экспертов по нескольким критериям: личная популярность губернатора, политическая конкуренция в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений, степень влияния административного ресурса на результаты выборов.