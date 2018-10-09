Евкуров назвал провокаторами часть организаторов митинга в Магасе

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что большинство организаторов митинга против соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней являются провокаторами, которые преследует свои политические цели.

«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов — провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, — их просто втянули <…> Это (договор об административной границе) — благо для народа и на самом деле историческое событие. А остальное, что декларируется на митинге, — это политика», — сказал Евкуров ТАСС.

Он выразил надежду, что оргкомитет, с идеей создания которого выступил ранее первый глава Ингушетии Руслан Аушев, сможет разобраться с ситуации, выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации.

По мнению Евкурова, вопрос о границе с Чечней не может выноситься на референдум, чего требуют протестующие: «это не тот случай, когда проводится референдум, поскольку между нашими республиками не было границ, мы их устанавливали, а референдум необходим, когда имеющиеся границы изменяются».

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками 26 сентября. 4 октября парламент Ингушетии его утвердил документ, а в Магасе началась акция протеста с требованием провести референдум по вопросу о границе. За это высказался и Конституционный суд Ингушетии.

Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.