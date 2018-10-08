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#Дело Скрипалей

Названо имя второго подозреваемого в покушении на Скрипалей

08.10.2018

Bellingcat и The Insider утверждают, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «Александра Петрова» — Александр Мишкин

По данным расследователей, под именем «Александр Петров» скрывался военный врач Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ. Его личность Bellingcat установили на основе множества открытых источников, показаниях знакомых с ним, а также отсканированной копии его паспорта. 

Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года, окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий. Он был завербован ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву, где получил свою тайную личность под псевдонимом Александр Петров.

В период 2011-2018 годы Мишкин много путешествовал. Он несколько раз посетил Украину и Приднестровье.

До начала сентября 2014 года его домашним адресом значился адрес штаб-квартиры ГРУ — дом 76Б по Хорошевскому шоссе в Москве. Осенью 2014 года Александр Мишкин и Анатолий Чепига переехали в дорогие квартиры.

Звание Александра Мишкина неизвестно. Однако, учитывая, что выпускники Военной медицинской академии получают звание старшего лейтенанта, и то, что с тех пор прошло 15 лет, расследователи предполагают, что ко времени покушения на Сергея Скрипаля Мишкин был либо подполковником, либо полковником.

Во вторник Bellingcat и The Insider обещают опубликовать подробный отчет о расследовании.

Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя «Руслана Боширова», который, по данным британских властей, участвовал в покушении на Скрипаля, Анатолий Чепига. Также сообщалось, что Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича, за что получил звание «Героя России».

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