В МИД объяснили предназначение изъятого у россиян в Нидерландах оборудования

Изъятые в Нидерландах у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств, сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ. Технику использовали для анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в государственные учреждения РФ.

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке. Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны Российской Федерации. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — сказали на Смоленской площади.

В МИД отметили, что высланные россияне действительно имели дипломатические паспорта, при этом подчеркнув, что выдача подобных документов в таких случаях — распространенная практика. В Министерстве иностранных дел утверждают, что все это хорошо известно нидерландской стороне, которая «умалчивает» о том, что в ходе задержания никаких официальных претензий предъявлено не было.

Ранее в МИД была вызвана посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос. Она объяснила в министерстве, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории и не могут допустить на них кибератаки.