Минкульт вышел из числа организаторов «Золотой маски»

Министерство культуры России заявило выходе из числа организаторов главной театральной премии страны «Золотая маска». ​В пресс-службе ведомства РБК пояснили решение необходимостью максимальной независимости премии. В то же время подчеркнули, что и до сих пор функции министерств были чисто номинальными.

«В связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», — пояснили в министерстве.Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» произошел вскоре после того, как из-за несогласия с СТД и его главой Александром Калягиным о своей отставке заявил глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев, отмечает РБК.Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году и присуждается спектаклям всех жанров театрального искусства.