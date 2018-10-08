Власти согласовали митинг в Магасе

Власти согласовали акцию протеста у здания национальной телерадиокомпании «Ингушетия», поэтому активисты перешли туда с центральной площади города, передает «Интерфакс».

Акция, начавшаяся 4 октября, согласована с 8 по 15 октября при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект, но позже 14 из них заявили о фальсификации при подсчете голосов. Люди выступили против соглашения о границе, которое было заключено без референдума. Ранее за референдум выступил и Конституционный суд Ингушетии.