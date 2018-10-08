В США заморозили активы Дерипаски

Речь идет, помимо прочего, о его особняках в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. По данным источников New York Post, Минфин США ведет с бизнесменом переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций, передает ТАСС.

Дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился о том, чтобы дети и бывшая жена его делового партнера, олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова жили там. Жукова дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп, отмечает газета. Вместе с Абрамовичем они часто встречались с ней и ее мужем Джаредом Кушнером.

6 апреля власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.