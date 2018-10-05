АЗС заправят алкоголем

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака принято решение о возврате торговли слабым алкоголем на автомобильных заправках, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Цель заключается в повышении рентабельность АЗС.

Ранее поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, внес в Госдуму сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов. Идею он обосновал тем, что введенный в 2011 году запрет торговли алкоголем на АЗС неэффективен: связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет — алкоголь можно приобрести и в обычных магазинах, которые часто находятся вблизи АЗС. Число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось, а владельцы АЗС пострадали от потери доходов.

Дополнительный заработок для АЗС сейчас актуален, отмечают «Ведомости». Весной топливо резко подорожало, но правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют. У АЗС сложная ситуация с продажами топлива — доходность низкая, рост доходов от продаж сопутствующих товаров позволил бы компенсировать потери, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В свою очередь, независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. В частности, они отмечают рост оптовых цен на зимнее дизтопливо, что может сделать его продажу в рознице невыгодной, пишет «КоммерсантЪ». По оценкам Российского топливного союза, клиенты уже уходят с независимых АЗС на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены.