США обвинили семерых российских разведчиков

Россиянам предъявлены обвинения по поводу попыток кибератак на WADA, ФИФА, Спортивный арбитражный суд и другие спортивные организации, а также американскую компанию-оператор Westinghouse Electric, передает «Медизона».

Россиян обвиняют во взломах, хищении частной информации и публикации ее в интересах России.

В числе обвиняемых Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин, говорится в сообщении Минюста США

Троим из семерых — Бадину, Малышеву и Ермакову — уже были предъявлены обвинения во вмешательстве в ход избирательной кампании в США. Моренец, Серебряков, Сотников и Минин, как заявили ранее власти Нидерландов, пытались взломать сети ОЗХО.