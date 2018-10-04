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#Спецслужбы

США обвинили семерых российских разведчиков

04.10.2018

Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам, служащим, по данным ведомства, в российской военной разведке — Главном управлении Генштаба Минобороны РФ

Россиянам предъявлены обвинения по поводу попыток кибератак на WADA, ФИФА, Спортивный арбитражный суд и другие спортивные организации, а также американскую компанию-оператор Westinghouse Electric, передает «Медизона»

Россиян обвиняют во взломах, хищении частной информации и публикации ее в интересах России. 

В числе обвиняемых Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин, говорится в сообщении Минюста США.

Троим из семерых — Бадину, Малышеву и Ермакову — уже были предъявлены обвинения во вмешательстве в ход избирательной кампании в США. Моренец, Серебряков, Сотников и Минин, как заявили ранее власти Нидерландов, пытались взломать сети ОЗХО.

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