Российскую разведку обвинили в нападении на ОЗХО

В атаке обвиняется российская военная разведка. Россиян выслали в апреле 2018 года, сообщает Би-би-си.

В сообщении отмечается, что ОЗХО занимается исследованиями, связанными с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и предполагаемыми химическими атаками в Сирии.

У четырех подозреваемых были дипломатические паспорта. В группу входил IT-специалист, а также агенты поддержки. Ноутбук, изъятый у подозреваемых, использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии.

Голландская служба военной разведки предотвратила хакерскую атаку российской секретной службы 13 апреля. Россияне пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО, пишет NOS. Издание публикует имена подозреваемых: Алексей Сергеевич Моренец и Евгений Михайлович Серебряков отвечали за взлом сети, а Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин входили в группу поддержки.

Тот факт, что ноутбук подозреваемых использовался в Малайзии, возможно говорит о том, что разведчики пытались получить представление о международном расследовании катастрофы MH17 в небе над Донбассом, в котором обвиняют Россию.

Один из членов команды Bellingcat Christo Grozev пишет в Twitter, что один из телефонов, изъятых у россиян, был впервые активирован в Москве возле офиса ГРУ 9 апреля, а номера паспортов задержанных последовательны. Также у одного из подозреваемых нашли квитанцию из такси о проезде от комплекса ГРУ до аэропорта Шереметьево. Во время кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство в 2016 году, один из ноутбуков был зарегистрирован в сети отеля, где проходил конгресс ВАДА.



Постпредство РФ при ОЗХО отказалось комментировать «Интерфаксу» заявление Минобороны Нидерландов. В посольстве РФ в Нидерландах также оставили эту информацию без комментариев.



Ранее сегодня Великобритания обвинила российскую военную разведку в кибератаках против различных ведомств по всему миру.

