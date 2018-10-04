В Магасе силовики открыли огонь в воздух

Тысячи противников обмена приграничными землями между Ингушетией и Чечней собрались на площади в центре Магаса в ожидании рассмотрения Народным собранием соглашения о закреплении новой границы.

Собравшиеся отправили к депутатам парламентера с просьбой обеспечить участие в заседании народного собрания представителей общественности в количестве 10 человек, рассказал Русской службе «Би-би-си» один из участников акции. Они также потребовали после голосования сообщить о принятом решении.

После этого к протестующим вышла делегация депутатов в сопровождении сотрудников Росгвардии. В этот момент раздались выстрелы, и бойцы Росгвардии увели депутатов обратно в правительственный квартал.

Между тем, Конституционный суд Ингушетии выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без учета мнения жителей. По мнению председателя суда Аюпа Гагиева, вопрос должен решаться на референдуме, передает «Интерфакс».

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. Недовольные жители Ингушетии вышли на митинг. После акции задержали и оштрафовали более десятка человек.