Рейтинг доверия к Путину вернулся к уровню 2013 года

По данным «Левада-центра», институтом, который пользуется наибольшим доверием россиян, стала российская армия, пишет «Коммерсант». 66% респондентов говорят, что она «вполне заслуживает доверия», 10% респондентов ответили, что она «совсем не заслуживает» доверия, а 18% — что «не вполне заслуживает». В 2012 году 39% респондентов говорили, что вооруженные силы «вполне заслуживают» доверия.

Впервые за последние годы уровень доверия к армии оказался выше, чем к президенту, — на 8%. По словам 58% респондентов, глава государства «вполне заслуживает» доверия. В 2017 году так считали 75% опрошенных. Почти вчетверо увеличилось по сравнению с прошлым годом количество людей, которые говорят, что президент «совсем не заслуживает» доверия: с 4% до 13%.

«Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина. После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста», — говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков.

По его словам, контраст с ожиданиями стал для людей «шоком», который ударил по рейтингу президента, и «никаких предпосылок к повышению его рейтинга нет, учитывая, что в холодное время года он традиционно еще больше понижается».

После армии и президента сильней всего респонденты традиционно доверяют ФСБ и спецслужбам (50%), церкви (48%) и благотворительным организациям (38%).