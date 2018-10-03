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Полтавченко покидает Петербург

03.10.2018 | The New Times

Путин предложил Полтавченко уйти с поста губернатора Петербурга

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Встреча президента России Владимира Путина с Георгием Полтавченко (слева) и Александром Бегловым,
Санкт-Петербург, 3 октября 2018 года Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга полномочному представителю президента в СЗФО Александру Беглову, Георгию Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.

«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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