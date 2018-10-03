Полтавченко покидает Петербург





Встреча президента России Владимира Путина с Георгием Полтавченко (слева) и Александром Бегловым,

Санкт-Петербург, 3 октября 2018 года Фото: kremlin.ru



Президент России Владимир Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга полномочному представителю президента в СЗФО Александру Беглову, Георгию Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.



«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.