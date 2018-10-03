Предложения по дедолларизации готовы

Об этом рассказал глава МЭР Максим Орешкин. По его словам, «это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными, более простыми и удобными для компаний».

Речь идет о создании комплекса стимулирующих мер для того, чтобы пользоваться другими валютами было удобнее. Министр напомнил, что такой процесс уже идет с Китаем, передает ТАСС.

Ранее в кабмине сообщили , что правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в России, а также вводить какие-либо другие ограничения, но будет стимулировать использование компаниями национальной валюты. Сейчас прорабатыватся вопрос «о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты», говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальных валютах и отказ от расчетов в долларах, если США продолжат использовать доллар «как оружие».

Костин также представил властям план по дедолларизации в России, который в том числе включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию.