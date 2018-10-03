Врио главы Хакасии назначен экс-замминистра по делам Северного Кавказа

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Развожаева врио главы республики Хакасия. До сегодняшнего дня Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.

При этом Путин обещал Развожаеву вернуть его в Москву после проведения выборов в регионе.

«У меня к Вам необычная просьба и несколько необычное поручение. Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании <…> Поэтому просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы. И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну Вас в Москву и, безусловно, найду Вам применение в федеральных органах — Вы сейчас уже заместитель федерального Министра — в соответствии с Вашими знанием, опытом и Вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями», — сказал Путин на встрече с Развожаевым.

Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить на выборах 9 сентября, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову в первом туре голосования. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате второй тур перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Теперь голосование за главу Хакасии должно состояться 11 ноября, если наряду с коммунистом Валентином Коноваловым в выборах примет участие кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место.

