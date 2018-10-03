Врио главы Хакасии назначен экс-замминистра по делам Северного Кавказа

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Развожаева врио главы республики Хакасия. До сегодняшнего дня Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.
При этом Путин обещал Развожаеву вернуть его в Москву после проведения выборов в регионе.
Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить на выборах 9 сентября, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову в первом туре голосования. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате второй тур перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Теперь голосование за главу Хакасии должно состояться 11 ноября, если наряду с коммунистом Валентином Коноваловым в выборах примет участие кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место.