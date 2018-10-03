С-300 для Сирии

О завершении поставок зенитных комплексов С-300 в Сирию сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

«Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — сказал Шойгу, его слова цитирует «Интерфакс».

Позже в эфире новостей «Первого канала» и «России 24» показали кадры выгрузки из российского военно-транспортного самолета в Сирии частей системы С-300 и сообщили, что военные приступили к ее монтажу на месте.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала журналистам, что у Вашингтона пока нет подтверждений сообщениям о поставках С-300 в Сирию, но отметила, что « это было бы серьезной эскалацией проблемы и той напряженности, которая сейчас происходит в Сирии».



О намерении России передать правительственным войскам Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 Шойгу говорил 24 сентября. По его словам, российская сторона в 2013 года по просьбе Израиля приостановила поставку комплекса С-300 в Сирию, но теперь ситуация изменилась. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил ранее, что поставки С-300 начались в соответствии с поручением президента «сразу после инцидента» с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

Российский самолет с 15 военнослужащими на борту упал у побережья Сирии 17 сентября. Его сбили силы сирийских ПВО при попытке отразить удар израильских истребителей.

