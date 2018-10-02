Главы Курганской и Липецкой областей заявили об отставке

Кокорин руководил Курганской областью с 2014 года.
Глава Липецкой области Олег Королев заявил, что подал президенту прошение о переводе на новую должность.
«Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — говорится в заявлении Королева.
Президент Владимир Путин назначил новых глав: Вадима Шумкова в Курганскую область и Игоря Артамонова в Липецкую.
Волна увольнений губернаторов началась 26 сентября. В один день Владимир Путин сменил глав трех регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья. СМИ также сообщали о возможных отставках глав Волгоградской области и Забайкалья.