Скрипаль передавал британской разведке данные о российской коррупции

Сергей Скрипаль, на которого в британском Солсбери в марте было совершено покушение, передавал британской разведке информацию о коррупционной схеме 1990-х, которая вела к Николаю Патрушеву, главе российской спецслужбы и близкому соратнику Путина.

Об этом Скрипаль рассказал журналисту «Би-би-си» Марку Урбану для его недавно вышедшей книги «Материалы Скрипаля» (The Skripal Files), сообщает The New York Times (перевод Inopressa).

По словам Скрипаля, информация о коррупции на высоком уровне была чувствительной. Один офицер, работавший вместе с ним на российскую военную разведку и, подобно ему, пойманный на передаче информации западным спецслужбам, в 2004 году был обнаружен мертвым — по-видимому, задушенным — в военном госпитале после допроса российскими разведчиками. Британская разведка пришла к выводу, что Скрипаль избежал той же участи, потому что во время допросов не упоминал о паутине коррупции, ведущей к главе ФСБ Патрушеву.

Во время интервью с Урбаном Скрипаль сказал, что боится привлечь внимание, если его процитируют в книге. «Это из-за Путина. Понимаете, мы боимся Путина», — сказал Скрипаль.

Скрипаль поначалу не верил, что российские власти пытались его убить, и, хотя и продавал секреты MI-6, был «беззастенчивым русским националистом», сообщает The Guardian, (перевод Inopressa).

Согласно книге Урбана, выйдя из комы после нападения, Скрипаль столкнулся со «сложностями психологической адаптации». Среди прочего он поначалу отказывался признать, что стал жертвой кремлевского «плана с целью убийства». Урбан обнаружил, что Скрипаль много времени проводит за просмотром российского телевидения. Он стал придерживаться кремлевской линии во многих вопросах, в том числе, и о присоединении Крыма.

Книга The Skripal Files, опубликована на этой неделе. В нем автор вспоминает серию встреч с Сергеем Скрипалем летом 2017 года.