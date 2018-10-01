Close

#Дело Скрипалей

Подозреваемый в отравлении Скрипалей вывозил из Украины Януковича

01.10.2018

За эту спецоперацию он получил звание «Героя России», утверждает журналист Сергей Канев

Полковник российской разведки Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом «Громадскому» рассказал бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев. Именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».

Канев, на портале «МБХ-медиа» пишет также, что в 2009 году Чепигу перевели в Москву, где он стал слушателем третьего факультета Военно-дипломатической академии (оперативно-тактическая разведка). Выпускники этого факультета распределяются по военным округам и во время боевых действий проводят разведку в тылу противника, занимаются диверсиями, минированием дорог, ликвидацией командных пунктов и т. д. В 2010 году по прибытии в Москву Анатолию Чепиге выдали новый паспорт на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Канев был вынужден покинуть Россию, потому что его собирались обвинить в подготовке теракта против президента России Владимира Путина.

Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что Анатолий Чепига — это настоящее имя Руслана Боширова, вместе с еще одним россиянином (Александром Петровым) подозреваемым в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.