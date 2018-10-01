Подозреваемый в отравлении Скрипалей вывозил из Украины Януковича

Полковник российской разведки Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом «Громадскому» рассказал бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев. Именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».
Канев был вынужден покинуть Россию, потому что его собирались обвинить в подготовке теракта против президента России Владимира Путина.Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что Анатолий Чепига — это настоящее имя Руслана Боширова, вместе с еще одним россиянином (Александром Петровым) подозреваемым в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.