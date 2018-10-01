Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет
О смерти Шарля Азнавура сообщил AFP со ссылкой на пресс-секретаря артиста. Азнавур умер в своем доме во Франции в ночь на 1 октября.
Азнавур создал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах. Его признают одним из лучших эстрадных исполнителей XX века. Его песни исполняли такие звездами мировой величины, как Лайза Миннелли, Рэй Чарльз, Хулио Иглесиас и другие.
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