«Покушавшиеся на Скрипалей выставили себя идиотами перед всем миром»

Газеты Великобритании всю неделю пишут о «чистильщиках из ГРУ» и прежде всего о «Руслане Боширове» , который , по данным интернет-изданий Billingcat и Insider оказался полковником ГРУ , награжденным звездой «Героя России» Анатолием Чепигой.Вторая новость — идентификация третьего российского офицера, участвовавшего в отравлении в Солсбери.

По данным The Telegraph, которая ссылается на комментарии бывших английских полицейских и разведчиков, третий участник занимался разведкой на местности перед тем, как Чепига с напарником могли приступить к операции по устранению Скрипаля. Его задача было сделать схему подходов к дому и убедиться, какую конкретно дверь использует Скрипаль для входа в дом. Собеседник английских журналистов утверждает, что вероятные убийцы специально ждали приезда дочери Скрипаля, Юлии, чтобы быть уверенными, что Скрипаль будет дома, в Солсбери, а не где-то еще, где слежка за ним была бы связана с дополнительными издержками.

«Пожалуй, самое ужасное во всей трагической истории с отравлением Скрипалей, которая привела к смерти невиновного гражданина Британии, это шокирующая комбинация из злых намерений и жуткой некомпетентности Кремля», — пишет Daily Mail . — «Вместо того чтобы спокойно расправиться с «предателем», Чепига и его, пока еще неизвестный партнер, заразили часть Солсбери, убили невиновную женщину и выставили себя перед всем миром полными идиотами».

Английские газеты практически не ставят под сомнение результаты расследования Bellingcat и The Insider. Daily Mail , правда, приводит публикацию российской «Комсомольской правдs», которая опровергает данные расследования, указывая на нестыковки в дате рождения, начала учебы в военном училище и его окончании Чепигой, а также на то, что часть, в которой Чепига якобы служил на Украине, на самом деле дислоцировалась в другом месте.

Вот цитата из КП : «Расследователи утверждают, что Анатолий Чепига поступил в благовещенское Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского (ДВОКУ), когда ему было 18 лет и окончил его в 2001 году. То есть выходит, что Анатолий поступил в вуз в 1997 году. И отучился лишь четрые года. Чего не может быть вообще. Обучение тогда должно было бы длиться пять лет (переход на четырехлетку в этом училище произошел только в 2016 году - это можно найти в открытых источниках)! Настоящий Чепыга должен был бы окончить вуз только в 2002-м году. И вообще странно, что он пошел на учебу в 18 лет. Где он шлялся целый год после школы, которую окончил в 17 лет? Был в армии? Но тогда в армию брали на два года».

И вторая цитата : «Расследователи утверждают, что, согласно базам данных, адрес проживания Чепиги в 2003-2005 году в Хабаровске совпадает с адресом войсковой части, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ. Но это не так. Войсковая часть в это время дислоцировалась в Уссурийске (в 670 км от Хабаровска)».

The Guardian в свою очередь пишет о том, что критики расследования Bellingcat и The Insider чаще всего придираются к относительности сходства фотографий Чепиги и «Боширова». Газета приводит слова основателя Bellingcat Эллиота Хиггинса, который признался, что определил сходство прежде всего по форме ушной раковины. «Трудно быть на 100% уверенным в совпадении только по лицу, а вот форма ушей и подобное очень полезно для подтверждения личности», — сказал Хиггинс.

Наконец, выводы расследователей подтвердил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) , пишет The Independent :«Настоящая личность одного из подозреваемых по солсберийскому делу установлена — им оказался русский полковник. Я хочу поблагодарить всех тех, кто неустанно работал над этим делом», — заявил Уильямсон.

The Sun приводит слова эксперта по Европейской политике и Балтийским странам Джеймса Роджерса, который уверен, что отравителей Скрипалей в России «никто наказывать не будет». Он напомнил, что главный подозреваемый в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием — Александр Луговой — стал депутатом парламента России.

«Смысл российски действий в Солсбери был в том, чтобы показать, что Британия слаба, а также посеять тревогу и раздор, показав, что у Кремля есть возможности дотянуться до сердца Британии. Была ли атака в Солсбери успешной или нет, но она достигла желаемого эффекта», — уверен Роджерс.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант (Jeremy Hunt) заметил, что одна из причин трагедии в Солсбери в том, что Великобритания в свое время слишком мягко отреагировала на убийство Литвиненко и «русские решили, что им можно» совершать подобные действия на территории Великобритании. Именно поэтому Тереза Мэй, нынешний премьер-министр Великобритании, (а во времена расследования дела Ливтиненко министр внутренних дел), столь резко отреагировала на отравление в Солсбери. На сегодняшний день 28 стран выслали уже 150 российских дипломатов, а теперь к этому добавляются и экономические санкции в отношении российских компаний.