Орхан Джемаль занимался расследованием поставок оружия из России в ЦАР

Журналист Охан Джемаль, погибший в Центральноафриканской республике вместе с Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, полгода вел собственное расследование. Оно касалось возможных поставок оружия из России частным военным компаниям в ЦАР.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Собеседник, близкий к ФСБ, рассказал, что консультировал журналиста по этому вопросу. Впервые они обсудили эту тему в феврале, когда в Сирии погибли бойцы ЧВК «Вагнер». По словам источника, Джемаль интересовался, на каком основании в российские ЧВК поступает оружие и как выглядит цепочка поставок. «Я рассказал ему ровно столько, чтобы его не зачистили: объяснил, что стоит уже, наверное, остановиться. К сожалению, он меня не послушался», — сказал собеседник телеканала.

Также, сообщает телеканал, журналист обращался к источникам в Минобороны и получил там более конкретную информацию: в частности, собеседники «Дождя» говорят о том, что в дни командировки Джемаля в ЦАР вместе с Расторгуевым и Радченко там должна была произойти передача оружия от Минобороны российской ЧВК, и журналист собирался снять это на видео.

Друг Орхана Джемаля журналист Надежда Кеворкова рассказала, что за несколько недель до поездки он говорил, что его могут арестовать. Еще один знакомый сказал, что к тому времени Джемаль перестал пользоваться телефоном из-за прослушки. Офицер Минобороны заявил «Дождю», что после происшествия со съемочной группой в ЦАР ведомстве повысили уровень секретности по теме российского присутствия там. «В донесениях пишут про все: Турция, Сирия, Донбасс — и ни слова про ЦАР. А оружие и специалисты, наоборот, туда повалили. В ЦАР сейчас стрелять стали почти как в Сирии. Вся страна перевооружается в наше», — заявил он.

Телеканал отмечает, что Россия имеет разрешение от ООН на поставки оружия в ЦАР, и в июльском докладе Совбеза организации говорится о том, что это привело «к волнам перевооружения среди повстанческих группировок».

Джемаль занимался собственным расследованием параллельно с подготовкой фильма про деятельность ЧВК «Вагнер» в ЦАР, ради которого съемочная группа и поехала в эту страну. 31 июля Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в республике, застреленные неизвестными.

После гибели съемочной группы российские журналисты начали собственные расследования этого происшествия. 11 сентября издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию московской больницы после того, как у него отказали зрение, речь и способность двигаться. Врачи подозревают у него отравление. Позже стало известно, что за день до больницы Верзилов получил первую часть расследования гибели журналистов в ЦАР.

19 сентября бизнесмен Михаил Ходорковский заявил, что его сотрудники также ведут свое расследование происшествия, и против одного из них в Москве «готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Ходорковский связал произошедшее с Верзиловым с расследованием инцидента в ЦАР.