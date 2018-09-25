Активисты принесли к зданию администрации президента подписи против пенсионной реформы

К администрации президента в Москве принесли 1 млн подписей против пенсионной реформы. Акцию организовали активисты движения «Суть времени».

В паблике движения в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что участники акции передали в приемную президента 1 млн подписей, собранный в 60 регионах страны. Подписавшиеся требуют отмены реформы и отставки правительства.

Движение «Суть времени» было основано политологом и режиссером Сергеем Кургиняном в 2011 году. До его организации Кургинян начал цикл одноименных авторских передач в интернете, где объяснял свои взгляды.

Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 дет для мужчин и до 63 лет для женщин. На фоне общественного резонанса президент Владимир Путин предложил поправки, которые снизили предлагаемый пенсионный возраст для женщин до 60 лет. Накануне комитет Госдумы рекомендовал принять документ с учетом этих поправок. Сегодня депутаты приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста или отказ брать их на работу.