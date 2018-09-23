Фургал под глазом

Разгромные победы Сергея Фургала над Вячеславом Шпротом и Владимира Сипягина над Светланой Орловой на выборах губернаторов Хабаровского края и Владимировской области превратили приморский казус (почти состоявшуюся победу кандидата-коммуниста Андрея Ищенко над кандидатом власти Андреем Тарасенко) и хакасский кейс (губернатор Виктор Зимин снялся с выборов) в тенденцию.





Это пока еще не выборы в собственном смысле слова, скорее, опрос жителей того или иного региона страны – что вы думаете о власти? Ничего не думаем, а показываем ей шиш.

Люди выражают свое недовольство властью, не столько голосуя«оппозицию», сколькопретендента-единоросса. И здесь уже не важно, коммунист выходит на первое место или жириновец – главное, что не человек от партии власти.

перестала срабатывать политтехнология, которую условно можно назвать «мы с Мухтаром на границе»



Муниципальный фильтр и некоторые другие инструменты убили нормальную электоральную конкуренцию, которая, собственно, и превращает выборы в выборы. На арене остались только клоуны – одни согласованные с администрациями разных уровней, другие – нет. Но иных способов сказать свое решительное «Фэ!», кроме как проголосовать за кандидатов системных партий, считающихся «оппозицией», у населения регионов нет.Здесь две опасности для власти.

Первая и главная: перестала срабатывать политтехнология, которую условно можно назвать «мы с Мухтаром на границе». Фото кандидата от власти с Путиным неизменно гипнотически действовало на голосующих граждан – они отдавали свой голос за того, с кем у президента РФ был тактильный контакт. В случае с Андреем Тарасенко из Приморья эта технология не сработала. Значит, волшебная палочка верховного главнокомандующего постепенно утрачивает свою силу и перестает слушаться хозяина.

Вторая проблема менее серьезна. Назовем ее «теория большого шиша в действии». Протестное голосование за кандидатов от квазиоппозиции с целью «вштырить» начальству любой ценой может стать заразительным. Выборы вдруг обретут очень специфический, но все-таки смысл.

Проблему можно решить, если не настаивать с тупым упрямством на согласованном кандидате и допускать победу несогласованного. Которого, естественно, с необычайной легкостью можно кооптировать в провластную систему. Испугавшись своей возможной победы в Приморье, коммунист Ищенко заранее присягнул на верность Путину. Что уж говорить о том, что между кандидатами власти и кандидатами «оппозиции» нет практически никакой разницы – это люди, в сущности, без взглядов, с очень сомнительным управленческим опытом и профессиональными навыками.



Все они – результат отрицательной селекции «элит» в течение 19 лет путинского правления. Это система, которую философ Александр Рубцов называет «восходящим мусоропроводом»: качество истеблшмента чудовищное, Тарасенко, Ищенко, Фургал и другие – примерно одинаковые персонажи. Вы думаете, что жириновец Сипягин чем-то лучше единороссовки Орловой? Нет, конечно, это в дистиллированном виде медиократия – власть посредственностей (не путать с медиакратией – властью медиа). Поэтому достаточно согласовывать с администрациями не одного претендента, а нескольких, а потом устраивать между ними соревнования – тараканьи бега, совмещенные с борьбой нанайских мальчиков. И никаких проблем с имитацией демократии и выпуском пара раскаленного добела пенсионной реформой и упавшим рублем населения.

Это система, которую философ Александр Рубцов называет «восходящим мусоропроводом»: качество истеблшмента чудовищное, это в дистиллированном виде медиократия – власть посредственностей



В этой ситуации, впрочем, могут возникнуть сложности с возгонкой «элиты» нового типа – так называемых технократов, плеяды управленцев, сброшенных со скалы и/или уложенных под военную технику: по необъяснимым причинам считается, что это способствует улучшению государственного менеджмента. Если населению региона захочется выбрать коня или корову лишь по той причине, что на них нет символики «Единой России», они выберут коня или корову, а не самого что ни на есть отполированного танками и водой горной реки технократа. Но опять-таки – раз речь идет о технократах, то и им самим все равно, чей лейбл на них будет наклеен. Можно устроить «конкуренцию» технократа-единоросса и технократа-коммуниста, и тогда вообще все равно, кто из них победит.

мы станем свидетелями поиска новых политтехнологий. Ничего хорошего это нам не сулит. Но пока на электоральном поле рядовые граждане начинают переигрывать власть



Что-то похожее можно устроить на парламентских выборах 2021 года, готовиться к которым еще никто и не начинал. Реконструкция партийной системы толком не инициирована, преемники в лидерских партиях – КПРФ и ЛДПР – не подготовлены, «Единая Россия» мечется в поисках собственной идентичности, которой на самом деле никогда и не было. Если поддержка Путина не спасла ее кандидатов на региональных выборах, аналогичная беда может случиться и три года спустя на выборах федеральных.

Конечно, власть не может довести ситуацию до того, чтобы «выборы» стали выборами. Значит, мы станем свидетелями поиска новых политтехнологий. Ничего хорошего это нам не сулит – надо будет внимательно следить за руками. Но пока на электоральном поле рядовые граждане начинают переигрывать власть. И, кажется, они от этого получают удовольствие.