«Ведомости»: ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка

ЦБ передал миллиарды государственных денег работающему в Крыму Генбанку.

Речь идет о 20 млрд руб., привлеченных от Агентства по страхованию вкладов, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал рассказал «Ведомостям» аналитик Fitch Александр Данилов. Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

При этом, от такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. По новому закону, ЦБ занимается санацией сам — через Фонд консолидации банковского сектора. После принятия закона санации проходили по новому механизму, но санация Генбанка, о которой ЦБ объявил в августе 2017 г., прошла по старой схеме, хотя закон уже действовал.

ЦБ решил использовать старую схему из-за опасений санкций, считает бывший сотрудник регулятора. «Здесь есть санкционный риск: ФКБС — это отдельная организация, западные партнеры могли бы включить ее в санкционные списки», — сказал партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Кроме того, вместе с ФКБС под санкции могли бы попасть и банки, которые он теперь санирует.