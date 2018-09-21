Насилие как норма

В докладе юридической службы «Апология протеста» проанализированы более 200 фактов нападений на активистов, журналистов и политиков и угроз им с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года.

Абсолютными лидерами стали Москва (52 случая), Петербург (23) и Краснодарский край (15). 5 и более фактов зарегистрировано в Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Ставропольском крае. Именно эти 10 регионов, по данным мониторинга, самые опасные для гражданской активности. В докладе отмечается, что давление на активистов растет год от года. В 2015 году зарегистрирован 21 факт нападения и угроз. В 2016 — 35. В 2017 — 77. За 8,5 месяцев 2018 зафиксировано более 80 таких случаев с учетом избиений на двух массовых акциях протеста в нескольких городах России.

«Легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, которые только на первый взгляд могут показаться эмоциональными, а на самом деле — стратегически продуманными с далеко идущими последствиями»,— отмечают авторы доклада.

Реальность сегодняшнего дня такова, что если вы решили заниматься гражданским активизмом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, обысками и арестами будьте готовы к угрозам и нападениям, делают выводы эксперты.