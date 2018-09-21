Похожие номера паспортов и расширенная карта поездок: что нового стало известно о Петрове и Боширове

Bellingcat и The Insider опубликовали вторую часть расследования о людях, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. По следам их интервью Маргарите Симоньян название напросилось само собой: «Солсберецкие».

Из первой части и последующих публикаций СМИ известно, что на документах Александра Петрова и Руслана Боширова из ФМС и системы «Российский паспорт» стоят одни и те же пометки «сведений не давать» и «с. с.». Последнюю источник изданий расшифровал как «совершенно секретно». Один и тот же номер, который стоял на выписках, быстро прозвонили: в трубке отвечали, что это Минобороны.

В новой части авторы расследования пишут, что получили выписку из Единого государственного телефонного справочника, и она подтверждает, что номер «195-79-66» действительно относится к Минобороны. Он принадлежит комплексу зданий на Хорошевском шоссе, где располагается и ГРУ (сейчас ГУ Генштаба ВС РФ).

Номера загранпаспортов у сотрудников этого ведомства схожи между собой таким же образом, как данные документов Петрова и Боширова. У «туристов из Солсбери» номера паспортов заканчиваются на цифры 294 и 297, а, к примеру, еще у одного известного сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (Шишмакова) такой же номер как у них, но с окончанием 323.

«Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить», — говорится в публикации.

Появились подробности и о карте маршрутов «Солсберецких», а также об их возможной связи с недавними новостями из швейцарской лаборатории в городе Шпиц. Так, источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили журналистам, что Петрова и Боширова уже арестовывали в этой стране, добавив, что об этом можно узнать из новостей. Недавно появлялась новость о задержании двух сотрудников российских спецслужб, которые вели слежку за лабораторией в городе Шпиц, где помогают расследовать атаку на Скрипалей. Сообщалось, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA. (Правда, здесь небольшое отступление: когда стало известно о задержании россиян, правоохранительные органы утверждали, что эти люди — не Петров и Боширов — NT).

После ареста россияне вряд ли смогли бы воспользоваться шенгенской визой, а так как последней поездкой Петрова в эту зону была именно Швейцария, в начале года, то арест, если и был, произошел именно в эти сроки.

«Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным — так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со «взломщиками», — пишут журналисты.

Как после ареста Петров и Боширов получили бы визу в Великобританию, тоже большой вопрос. Впрочем, агентства отмечают, что ответ у них есть, представят позже, «Великобритании он не понравится».

В данных о поездках Солсберецких есть достаточно интересного: например, Петров летал в Нидерланды в день референдума об ассоциации с Украиной в 2016 году. Bellingcat пишет, что тогда в Голландии прошла кампания против этой ассоциации от лица якобы украинских беженцев. В июле того же года Александр Петров едет в Казахстан, указывая своей целью Пекин, причем едет на пассажирском автобусе. Спустя 15 дней он вернулся в Москву уже из Тель-Авива. Успел ли побывать в Пекине и зачем утсроил такой странный маршрут — пока неясно.

Еще один вопрос: если Петров и Боширов действительно засветились в начале года, как их могли отправить на новую акцию? Ответ на это есть: ярким примером стала история Эдуарад Шишмакова (того самого, чей номер загранпаспорта так похож на номера документов «Солсберецких»). В октябре 2014 года его выдворили из Польши после попытки завербовать местного военного, спустя два года он под другой фамилией провалил операцию в Сербии, куда поехал организовывать переворот в Черногории.