История госизмены, шпионажа и гостайны в современной России

Команда 29 — команда юристов Ивана Павлова, которые берутся защищать самые безнадежные случаи, опубликовала доклад «История государственной измены, шпионажа и государственной тайны в современной России». Проект с историями людей здесь, а ниже публикуем тезисы.

Российская система уголовного преследования не имеет обратного хода, говорится в докладе. Прекращение дела по реабилитирующим основаниям или оправдание в суде встречаются менее чем в 1% случаев, причем система воспринимает эти случаи как брак. Свыше 90% уголовных дел, поступающих в суд, содержат признание вины, а примерно три четверти дел рассматриваются в особом порядке — с признанием вины и без судебного следствия.

Такое количество признаний возникает не на пустом месте: на обвиняемых оказывают психологическое и физическое давление. Не менее чем в 80% уголовных дел работают адвокаты по назначению, предоставленные государством. Среди таких защитников часто встречаются так называемые «карманные адвокаты», которые фактически принимают сторону обвинения.

В делах, связанных с государственной тайной, обвинительный уклон системы уголовного преследования усугубляется секретностью и страхом. Следствие ведет Федеральная служба безопасности (ФСБ). Материалы дел бывают засекречены, иногда обвинение строится на нарушении секретных норм, с которыми не может ознакомиться даже обвиняемый. Суды рассматривают такие дела в закрытом режиме. Обвиняемого помещают в «Лефортово» или аналогичный близкий ФСБ изолятор, где обвиняемый отрезан от внешнего мира, а родственников пугают уголовными делами за разглашение гостайны. Когда в дело о гостайне попадает независимый адвокат, часто он выясняет, что следствие и суд проходят с нарушениями, а сами обвинения надуманны. Но большинство таких дел не получают широкой огласки.

Для подготовки доклада Команда 29 исследовала судебную статистику и практику по делам о госизмене, шпионаже, разглашении гостайны за 1997–2017 годы. С 1997 года, когда в России был введен новый Уголовный кодекс, за госизмену (ст. 275 УК) и шпионаж (ст. 276 УК) были осуждены порядка 100 человек. Эти цифры в несколько раз меньше тех, что называет президент Владимир Путин. Например, он сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

Дела о госизмене и шпионаже иногда становятся частью кампании против другого государства. Чемпионом по числу пойманных «шпионов» является Грузия: за госизмену и шпионаж в ее пользу осуждены 26 человек, в то время как на США пришлось 18 осужденных, на Китай — 17. Гибридная война с Украиной, которую Россия начала в 2014 году, сопровождается появлением украинских дел: осуждены уже минимум 4 человека, еще 4 дела расследуют.

С 2008 года обвиняемые в госизмене и шпионаже потеряли право требовать суда присяжных, где доля оправданий на два порядка выше, чем в обычных судах. C 2012 года статьи УК о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны были серьезно расширены за счет введения формулировок «иные случаи», «иная помощь» и замены «внешней безопасности» России на малопонятную «безопасность». Фактически под статью можно подогнать любую помощь иностранцу.

В 2014 году государство засекретило все архивы госбезопасности до 2044 года, в 2015 году президент отнес к гостайне «сведения, раскрывающие потери личного состава... в мирное время в период проведения специальных операций», в 2018 году — «сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав» разведывательных структур.

Ситуация в делах, связанных с гостайной, может стать лучше, если: вернуть суд присяжных; обеспечить открытость и общественный контроль в таких делах; реформировать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; сократить перечень сведений, подлежащих засекречиванию.