Все сначала

За это решение проголосовали 12 из 13 членов избиркома, один высказался против.



«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными», — цитирует «Интерфакс» председателя крайизбиркома Татьяну Гладких.



Центризбирком накануне рекомендовал отменить результаты голосования из-за нарушений и фальсификаций. Некоторые эксперты выступили против отмены, призвав пересчитать результаты на ряде участков. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов.

Ранее центральная избирательная комиссия опубликовала данные подсчета 100% протоколов голосования за главу Приморского края — кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а его соперник из КПРФ Андрей Ищенко 48,06%. При этом по итогам подсчетов 95% голосов Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ. Ситуация изменилась после того, как ТИКи обработали 99,16% протоколов — оказалось, что некоторые участки стопроцентно проголосовали за кандидата партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях.

Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края остается Андрей Тарасенко. Новые выборы должны пройти через три месяца.