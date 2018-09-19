Рекомендовано отменить

Во Владивосток в среду прибыла комиссия Центризбиркома, которая должна была проверить информацию о возможных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов. Днем председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что рекомендует отменить результаты голосования.

«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем — надеюсь, коллеги поддержат — рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — заявила Памфилова.

«В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно», — говорится в справке ЦИК, передает «Интерфакс»

Памфилова добавила, что «достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить», поскольку МЧС ограничили доступ на участки. Ранее сообщалось, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты второго тура голосования на 13 участках.

«Решение об отмене результатов выборов по 13 участкам принято, в связи с тем, что была эвакуация, и какие-то документы могут быть утрачены», — пояснили накануне в ТИК. Эвакуация во время подсчета голосов произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Согласно справке ЦИК, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тыс. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тыс. избирателей. Таким образом, результат мог быть изменен как в сторону кандидата Андрея Тарасенко, так и в сторону кандидата Андрея Ищенко.

Также ЦИК обнаружил факты «приписывания» голосов на 19 избирательных участках.

Накануне Центральная избирательная комиссия опубликовала данные подсчета 100% протоколов голосования за главу Приморского края — кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55%, а его соперник из КПРФ Андрей Ищенко 48,06%.

При этом по итогам подсчетов 95% голосов врио главы региона Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ. Ситуация изменилась после того, как ТИКи обработали 99,16% протоколов — оказалось, что некоторые участки стопроцентно проголосовали за кандидата партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях. В ЦИК заявили, что не подведут итоги голосования в Приморье, пока не разберутся со всеми жалобами.



После сегодняшнего заявления главы ЦИК кандидат Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья, если они состоятся, передает ТАСС. Однако, по некоторым данным, позже он передумал отказываться от борьбы. Кандидат от КПРФ Ищенко также выступает против возможной отмены результатов выборов.

«Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил он, но отметил, что в случае назначения новых выборов готов принять в них участие.

Новые губернаторские выборы в Приморье Элла Памфилова предложила провести через три месяца. Окончательное решение должен принять крайизбирком.