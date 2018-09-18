Что случилось с Ил-20

Истребитель Ил-20М исчез с экранов радаров поздно вечером 17 сентября. Все 15 находящихся на борту военнослужащих считаются погибшими. В некоторых сообщениях указывается, что остатки самолета были подняты на корабль российских ВМФ, который находился в этом районе. Первоначально Министерство обороны России обвинило находящийся неподалеку французский фрегат в том, что именно он обстрелял самолет ракетами. Впоследствии министерство признало, что самолет был сбит в результате дружественного огня российского комплекса S-200, находящегося на вооружении армии Сирии. В то же время российский МИД переложил вину на израильские военно-воздушные силы, которые в момент инцидента проводили воздушные удары по сирийским военным объектам в районе Латакии.

Как утверждает российская сторона, четыре израильских ударных самолета F-16 использовали Ил-20 в качестве прикрытия во время проведения ими ударов по объктам в Сирии, тогда как на самом деле они находились в международном воздушном пространстве. Российские власти решительно осудили ВВС Израиля за их роль в этом инциденте. Однако реальность такова, что у израильского самолета не было ни возможности, ни необходимости использовать большой, медленный российский турбовинтовой самолет в качестве прикрытия для своих F-16. Они отбомбились и покинули этот район, прежде чем сирийские силы поняли, что их атакуют, и привели в готовность свои системы противовоздушной обороны.

Это не первый случай, когда сирийские военные запускают ракеты противовоздушной обороны в уже после того, как противник нанес серьезный удар. Ровно то же случилось в апреле 2018 года, когда войска НАТО нанесли удар по сирийским объектам, где, как подозревали, хранилось химическое оружие. Есть предположение, что сирийские военные так поступают сознательно — чтобы иметь возможность доложить своему руководству, что они что-то сделали в ответ на атаку противника. В апреле 2018 года подобного рода действия позволили сирийским и российским должностным лицам заявить, что сирийские ПВО якобы нейтрализовали большое количество крылатых ракет НАТО. На самом деле тогда, в апреле, сирийский ответ бы абсолютно неэффективным. Сейчас это, к несчастью, закончилось трагедией — гибелью самолета союзника Асада.

Каковы будут последствия этого несчастного случая ровно так оценил произошедшее президент России Владимир Путин? Скорее всего, и Россия, и Израиль между которыми в последнее время сложились комфортные для обеих сторон отношения, постараются максимально сгладить инцидент.

Израильские военные не только выразили соболезнования в связи с гибелью людей, но и предприняли беспрецедентный шаг, пойдя на публичное обсуждение предпринятой израильскими ВВС военной операции — обычно Израиль этого никогда не делает. В заявлении Израиля отмечается, что к тому времени, когда были запущены сирийские ракеты, израильские самолеты уже покинули место проведения атаки, подтвердив тем самым факт нападения Израиля на Сирию. В то же время Израиль решительно возложил вину за гибель российского Ил-20 на сирийские силы, которые запустили ракеты, и тем самым отвергнув любые попытки перенести ответственность на Израиль.

Израильский премьер-министр Бенъямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом не только выразил соболезнования в связи с гибелью 15 членов экипажа Ил-20, но и подтвердил намерение Израиля «предотвратить иранское военное укрепление в Сирии, и попытки Ирана передать боевое оружие Хезболле, которая намерена использовать его против Израиля". Нетаньяху также предложил направить командующего израильским воздушным силам в Москву с тем, чтобы он мог предоставить российским чиновникам всю информацию, собранную Израилем по этому инциденту.

В свою очередь российский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что нельзя проводить параллели между историей, когда турецкие ВВС намеренно сбили российский самолет в 2015 году и нынешней ситуации, когда, по словам Путина, произошла трагическая случайность. Путин так же сказал, что результатом этой трагедии станут дополнительные меры безопасности для российских военнослужащих, базирующихся в Сирии. Это позволяет предположить, что резкие заявления, которые звучали и со стороны Министерства обороны России, представители которых говорили об ответных действиях и называли инцидент «враждебными действиями со стороны Израиля», и из кабинетов Государственной Думы, быстро утихнут и, выразив соболезнования семьям погибших, о трагическом случае постараются забыть.

The New Times