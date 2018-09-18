Российский Ил-20 сбит сирийскими силами ПВО

Российский самолет Ил-20 сбили сирийские силы ПВО, им прикрывались истребители Израиля во время атаки. Об этом сообщили в Минобороны. В результате крушения погибли 15 человек.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, четыре израильских F-16 нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

«Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Auvergne» и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — рассказал Конашенков.

Как пишет ТАСС, в военном ведомстве рассматривают действия Израиля как враждебные. Reuters в своем Twitter-аккаунте сообщает, что ведомство «оставляет за собой право на адекватные ответные действия».

Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров над Средиземным морем вечером 17 сентября. Связь с ними пропала около 23:00 мск в 35 км от побережья Сирии. В этот момент израильские истребители F-16 атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны сообщило, что в это же время зафиксировало пуски ракет с французского фрегата, который находился в этом районе.