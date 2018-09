«Игра престолов» победила на «Эмми-2018»

Победителем 70-й церемонии вручения премии «Эмми» стал сериал «Игра престолов» (Game Of Thrones). У него набралось девять статуэток, включая за лучший драматический сериал.

«Игра престолов» получил статуэтки: за лучший драматический сериал и за лучшую мужскую роль второго плана в драме (Питер Динклейдж (Peter Hayden Dinklage) за роль Тириона Ланнистера). Также сериал получил семь «технических» наград: за лучшие визуальные эффекты, грим, костюмы, постановку трюков, работу художника-постановщика, музыку и сведение звука.

Всего канал HBO получил 23 награды. Из них две достались комедийному триллеру «Барри» (Barry).Главным комедийный сериалом стал проект Amazon «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)— три победы, включая лучшую женскую роль. Среди мини-сериалов лидером стал проект Райана Мерфи (Ryan Murphy) «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), удостоенный семи призов, сообщает Amediateka

Победители в основных категориях:«Лучший актер второго плана в комедийном сериале»:Генри Уинклер (Henry Winkler) за «Барри» (Barry)

«Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале»:



Алекс Борштейн (Alex Borstein) за «Удивительную миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«Лучший сценарий комедийного сериала»:



Эми Шерман-Палладино (Amy Sherman-Palladino) за «Удивительную миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«Лучший режиссер комедийного сериала»:



Эми Шерман-Палладино (Amy Sherman-Palladino) за «Удивительную миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«Лучшая актриса в комедийном сериале»:



Рэйчел Броснахэн (Rachel Brosnahan) за «Удивительную миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«Лучший актер в комедийном сериале»:



Билл Хейдер (Bill Hader) за «Барри» (Barry)

«Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме»:



Мерритт Уивер (Merritt Wever) за «Забытых богом» (Godless)

«Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме»:



Джефф Дэниэлс (Jeff Daniels) за «Забытых богом» (Godless)

«Лучший сценарий мини-сериала или телефильма»:



Уильям Бриджес (William Bridges) и Чарли Брукер (Charlie Brooker) за «Черное зеркало» (Black Mirror) (эпизод USS Callister)

«Лучший режиссер мини-сериала или телефильма»:



Райан Мерфи (Ryan Murphy) за «Американскую историю преступлений» (American Crime Story)

«Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме»:



Реджина Кинг (Regina King) за «Семь секунд» (Seven Seconds)

«Лучший актер в мини-сериале или телефильме»:



Даррен Крисс (Darren Criss)за «Американскую историю преступлений» (American Crime Story)

«Лучший сценарий развлекательной программы»:



Джон Малейни (John Mulaney) за стендап «Превосходный ребенок в Радио-сити» (Kid Gorgeous at Radio City)

«Лучший режиссер развлекательной программы»:



Глен Уайсс (Glenn Weiss) за 90-ю оскаровскую церемонию

«Лучший актер второго плана в драматическом сериале»:



Питер Динклейдж (Peter Hayden Dinklage) за «Игру престолов» (Game Of Thrones)

«Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале»:



Тэнди Ньютон (Thandie Newton) за «Мир Дикого Запада» (Westworld)

«Лучший сценарий драматического сериала»:



Джо Вайсберг (Joe Weisberg) и Джоэл Филдс (Joel Fields) за «Американцев» (The Americans)

«Лучший режиссер драматического сериала»:



Стивен Долдри (Stephen Daldry) за «Корону» (The Crown)

«Лучший актер драматического сериала»:



Мэттью Риз (Matthew Rhys) за «Американцев» (The Americans)

«Лучшая актриса драматического сериала»:



Клэр Фой (Claire Foy) за «Корону» (The Crown)

«Лучшее конкурсное реалити-шоу»:



«Королевские гонки РуПола» (RuPaul's Drag Race)

«Лучшее развлекательное скетч-шоу»:



«Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live)

«Лучшее развлекательное ток-шоу»:



«События прошедшей недели с Джоном Оливером» (Last Week Tonight with John Oliver)

«Лучший мини-сериал»:



«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

«Лучший комедийный сериал»:



«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)



«Лучший драматический сериал»:



«Игра престолов» (Game Of Thrones)



70-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе.